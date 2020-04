'Duitsland verlengt negatief reisadvies tot 14 juni'

De Duitse regering gaat het negatieve reisadvies dat van kracht is tot 3 mei verlengen tot in ieder geval 14 juni, schrijft Der Spiegel op basis van een document dat ze in handen hebben. Pinksteren en Hemelvaart vallen in deze periode. In het besluit staat verder geen informatie over de zomerperiode. Voor 14 juni zal de situatie opnieuw worden bekeken. De regering wil hiervoor samenwerken met buurlanden.



In Duitsland zijn woensdagochtend 202 nieuwe doden geregistreerd, meldt het instituut voor infectieziekten. In totaal zijn 6.115 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het coronavirus.