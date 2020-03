Korpschef Erik Akerboom spreekt politiemensen toe

Akerboom heeft deze ochtend zijn collega's toegesproken over het coronavirus. "Als politie gaan we door met doen wat nodig is om de veiligheid in de samenleving te waarborgen. We helpen burgers zoveel mogelijk en blijven in contact. Er zijn veelmanieren om contact te hebben. Je kunt misschien eerst bellen, mailen of whatsappen. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om de straat op te gaan, ook nu zijn we als politie zichtbaar in de samenleving." Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om niet-spoedeisende politietaken uit te stellen. Daarover volgt later nog een bericht.