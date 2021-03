Slowaakse premier wil van baan ruilen vanwege vaccincrisis

De Slowaakse premier Igor Matovic wil van post ruilen met financiënminister en partijgenoot Eduard Heger. Daarmee hoopt Matovic een einde te maken aan de crisis binnen de regeringscoalitie over coronavaccins. De premier lichtte zondag niet toe per wanneer hij wil aftreden. Vanuit de vier regeringspartijen is positief gereageerd op het voorstel.



De Slowaakse coalitie staat onder grote druk sinds Matovic zonder overleg een partij van het Russische coronavaccin Spoetnik V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet goedgekeurd en zijn coalitiepartners hadden die goedkeuring liever willen afwachten.



Zes ministers, waaronder die van Volksgezondheid, zijn opgestapt vanwege het conflict. Vorige week zei de premier te zullen aftreden onder bepaalde voorwaarden. Zo wilde hij naast een kabinetspositie voor hemzelf ook dat ministers Richard Sulik van Economie en Maria Kolikova van Justitie zouden vertrekken. In een verklaring op zondag zei Matovic al zijn eisen te laten varen.