China heeft de wereld geen betrouwbare data over het coronavirus verstrekt, zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, vrijdag in een interview met AD.nl . Zowel Nederland als de Verenigde Staten hebben volgens hem te lijden gehad onder de Chinese manipulatie van statistieken van besmettingen en sterfgevallen. "De wereld had hier veel efficiënter op kunnen reageren als China transparanter was geweest", vertelt Hoekstra.Ook zegt hij dat de VS China heeft aangeboden specialisten te sturen toen het virus daar uitbrak. "Die hulp werd afgeslagen. Daarna werden Amerikaanse journalisten het land uitgeschopt", aldus Hoekstra.Woensdag stelden bronnen op basis van een geheim rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat het aantal overleden coronapatiënten en besmettingen in China veel hoger is dan het land meldt. Bloomberg meldde op basis van drie functionarissen binnen de Amerikaanse overheid dat in dat rapport staat dat China de werkelijke omvang van de uitbraak bewust geheim heeft gehouden.De coronaviruscoördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de cijfers uit China de internationale reactie op het virus hebben beïnvloed. "De medische gemeenschap heeft de Chinese cijfers als volgt geïnterpreteerd: dit is serieus, maar kleiner dan wat iedereen verwachtte. Ik denk dat we belangrijke gegevens misten, nu dat we zien wat er in Italië en Spanje gebeurt." (Foto: Reuters)