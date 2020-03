- De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen en te, meldde het RIVM. Besmette personen lijken het virus niet langer aan twee à drie anderen over te dragen, maar aan één ander.- Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan intensivecareplekken in de Nederlandse ziekenhuizen, terwijl de echte piek pas eind mei wordt verwacht. Momenteel liggenmensen met COVID-19 op de ic.- De afgelopenzijnna besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Nog eens 852 mensen zijn bevestigd besmet geraakt, wat het totaal opbrengt.- Op Facebook en WhatsApp circuleren 'berichten uit Zwitserland' vol met '' over hoe je besmetting kunt voorkomen. Het bericht staat echter vol, ontdekte onze factcheckredactie.- Bloedbank Sanquin start met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. Ziekenhuizen willen onderzoeken of "de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van coronasymptomen bij andere patiënten".- Premier Mark Rutte maakte tijdens een persconferentie bekend dat het kabinet opgaat beslissen over de maatregelen die tot en met 6 april gelden.- Hetdodental is dat van China gepasseerd. Binnen 24 uur steeg het aantal doden metnaar 3.434 (China staat op 3.285). De regering zegt dat de piek in besmettingen waarschijnlijk bereikt is.- De Amerikaanse Senaat hoopt snel een(2.000.000.000.000 dollar) door het Hogerhuis te loodsen, zodat de senatoren uit Washington kunnen vertrekken. Leden van het Huis van Afgevaardigden zijn al vertrokken. Over het pakket is naeen akkoord bereikt.- De snelheid waarmee het coronavirus zich inverspreidt, neemt waarschijnlijk begin volgende week af, denkt het hoofd van de Duitse federatie van ziekenhuizen. Momenteel liggen zo'nin Duitsland op de intensive care.- In 24 uur tijd zijn ermensen gestorven in de zwaar getroffen Italiaanse regio. Dat is minder dan het aantal sterfgevallen van maandag op dinsdag: toen bezweken er 402 mensen in 24 uur tijd.