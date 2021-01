Sectorraad heeft vragen over veilige heropening scholen

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar heeft ook nog veel vragen over hoe een heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan.Rinda den Besten, voorzitter van de Raad, sprak demissionair minister Arie Slob van Onderwijs hierover voorafgaand aan het Catshuisoverleg over de heropening van scholen. Zondag maakte het kabinet bekend dat basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer opengaan.Wel zullen extra maatregelen gelden. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet. De PO-Raad hoopt op korte termijn van de minister te horen hoe de heropening verder invulling krijgt.Ondertussen is een petitie om het basisonderwijs pas te heropenen nadat het onderwijspersoneel is gevaccineerd al bijna 5.900 keer ondertekend.