Schotse parlementariër opgepakt voor overtreden coronaregels

Een Schotse parlementariër is opgepakt omdat ze de coronaregels heeft overtreden. Margaret Ferrier wordt ervan beschuldigd vorig jaar september een lange treinreis te hebben gemaakt, nadat ze positief was getest op het coronavirus. Ze moest toen eigenlijk in isolatie.



De Schotse politie heeft bevestigd dat de zestigjarige vrouw is gearresteerd voor vermeend "verwijtbaar en roekeloos gedrag". De parlementariër werd aangehouden na "grondig" onderzoek. De zaak gaat nu naar het Openbaar Ministerie.



Ferrier kreeg te horen dat ze besmet was, nadat ze had gesproken in het parlement in Londen. Voor de treinreis van ruim 640 kilometer terug naar Schotland die ze vervolgens ondernam, bood ze haar excuses aan. Kort daarna werd ze geschorst door haar partij, de regerende Schotse Nationale Partij.