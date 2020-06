Schooldirecteuren: volledige heropening verloopt goed, personeelstekort blijft uitdaging

De volledige heropening van de basisscholen verloopt tot nu toe goed, blijkt uit een peiling onder 726 schooldirecteuren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De scholen zijn over het algemeen tevreden, maar twee derde liep deze week wel tegen problemen aan. Zo hadden ze te maken met angst voor besmetting bij personeel of ouders en liepen ze tegen bepaalde uitdagingen aan zoals het organiseren van de schoonmaak en hygiëne, leerlingenvervoer, schooltijden en de 1,5 meter in de school. Ook zijn er grote zorgen over het personeelstekort.



"Het tekort aan leraren en schoolleiders was al schrijnend, maar met deze crisis zorgt dat voor problemen. Zeker omdat je de klassen niet nog groter kunt maken", aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. Een op de zes scholen had deze week te maken met een tekort aan leerkrachten, omdat er naast de reguliere ziek- en afmeldingen ook afwezigen waren vanwege corona. De verhouding hiertussen is niet bekend. In de meeste coronagerelateerde gevallen ging het om een leerkracht die in de risicogroep valt of een ziek gezinslid thuis had zitten. In enkele gevallen ging het om een leerkracht die zelf besmet was.



In de peiling is ook gevraagd naar de afwezigheid van leerlingen. 20 procent van de scholen zag alle leerlingen weer verschijnen, op de overige scholen missen gemiddeld ongeveer 5 procent van de kinderen. Het merendeel blijft thuis vanwege klachten, ziekte, of omdat gezinsleden tot de risicogroep behoren. Ook komen volgens de schooldirecteuren steeds meer kinderen weer op de radar. In totaal zijn nog zo'n 100 leerlingen niet in beeld. Tijdens de scholensluiting in maart waren dit er ongeveer 5.200. En drie weken geleden, bij de gedeeltelijke opening, waren dit er 500.



Verder zegt twee derde van de scholen dat ze zicht hebben op de voortgang van hun leerlingen. 18 procent van de leerlingen heeft een kleine achterstand en 9 procent een grote achterstand, terwijl 13 procent juist sneller is gegaan. "Voor een compleet beeld is verder onderzoek nodig, er was soms ook voor de coronacrisis sprake van achterstanden, maar de meeste schoolleiders en leraren krijgen er al aardig zicht op. Zij konden leerlingen ook volgen tijdens het thuisonderwijs. De meeste leerlingen lijken zich prima te hebben gered, een deel is zelfs sneller gegaan, maar het is echt belangrijk dat scholen de ruimte krijgen om daar waar wel sprake is van achterstanden dit aan te pakken en goed in beeld te hebben wat nog nodig is", aldus Van Haren.