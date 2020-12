Scholen geven vanaf vandaag weer afstandsonderwijs

De scholen geven vanaf vandaag tot en met 17 januari voornamelijk afstandsonderwijs, zoals tijdens de eerste golf. Het gaat om alle onderwijsinstellingen in het land. De scholen zijn grotendeels dicht. Er worden enkele uitzonderingen gemaakt. Zo is er wel plek voor kwetsbare leerlingen en studenten.



In het voortgezet onderwijs wordt daarnaast ook een uitzondering gemaakt voor praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het examenjaar. In het mbo, hbo en vwo mogen toetsen op locatie worden afgenomen. Daarnaast is ook daar praktijkonderwijs mogelijk.



In de praktijk stappen niet alle scholen vanaf over op afstandsonderwijs, bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder duizend directeuren in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Slechts 22 procent van de scholen gaat direct online lesgeven. De rest treft de komende dagen voorbereidingen om daar na de kerstvakantie mee te beginnen.