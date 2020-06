Rutte: "De beelden vanuit de VS zijn heel heftig. Wat daar gebeurd is, is onacceptabel. Maar het is niet alleen in de Verenigde Staten. Ook hier hebben mensen het gevoel dat ze geen deel uitmaken van de droom en niet volledig meetellen. Iedereen die hier verblijft binnen de wet, moet kunnen worden die hij of zij wil worden. Ook hier is racisme, ook hier is discriminatie. Ik ga verder niet het Amerikaanse beleid hier analyseren."