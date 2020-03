LAKS: Scholen moeten zelf afweging maken of ze dicht gaan of niet

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt dat scholen hun eigen afweging moeten maken of ze dicht gaan of niet. Dat zegt voorzitter Pieter Lossie in een persbericht. "Een kleine school in Groningen loopt minder gevaar dan een grote school in Noord-Brabant."



Het LAKS reageert hiermee op de bevestiging van minister Slob van Onderwijs dat het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs open zullen blijven vanwege het beperkte risico en het maatschappelijk belang.



Het LAKS erkent dat er petities rondgaan onder middelbare scholieren met meer dan tienduizend handtekeningen waarin wordt opgeroepen om scholen alsnog te sluiten. Een nationale maatregel moet niet uitsluiten dat scholen zelf maatwerk gaan toepassen, aldus Lossie. "Pauzes met honderden leerlingen in een aula zijn niet meer verantwoordelijk en staan haaks op de boodschap van het Kabinet om groepen van meer dan 100 mensen te vermijden."



"We houden goed in de gaten hoe maatregelen zich de komende tijd ontwikkelen, voorop staat voor ons dat scholieren niet het slachtoffer mogen worden van de omstandigheden", zegt Lossie. Met name de positie van aankomende school- en eindexamens is nog onzeker. "Mochten er op grote schaal scholen en lessen uitvallen, zal moeten worden gekeken naar extra herkansingsmogelijkheden."