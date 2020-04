RIVM-baas Jaap van Dissel: "Er zijn weinig kinderen gemeld met infecties, het ziektevertoon was mild en de overdracht van kinderen op ouders bleek beperkt. We monitoren in Nederland continu het aantal ziektegevallen. Er bleek al snel dat het aandeel kinderen in de totale groep zeer beperkt is. In de groep van nul tot twaalf jaar was het aantal gevallen gering. Kinderen zijn ondervertegenwoordigd in het aantal ziektegevallen. Dat zien we ook elders in de wereld."