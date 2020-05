Rutte: "Ik hoop volgende week meer te kunnen zeggen over vakantie. Het verzoek is wel om de vakantie uit te stellen als dat kan. Juist in de vakantieperiode geldt ook: houd je aan alle regels. We moeten ervoor zorgen dat reizen in Nederland niet leidt tot meer risico's. Voor vakanties in het buitenland: dat kan wat ons betreft alleen naar landen met een vergelijkbare situatie als in Nederland. Ook in het buitenland moet men zich houden aan de daar geldende regels. In heel Europa worstelt men met die vraag, daar is nu nog geen duidelijkheid over."