Nu meer doden in VS dan in China

In de Verenigde Staten zijn tot en met dinsdag 3.393 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee is het dodental in de VS voor het eerst hoger dan dat van China, dat volgens de officiële cijfers 3.305 doden heeft geregistreerd. Vooral de staat New York gaat zwaar gebukt onder het virus. Daar steeg het dodental naar 1.550 (een toename van ruim 300) en het aantal bevestigde besmettingen naar 75.795 (een toename van bijna 10.000). Het totale aantal bevestigde besmettingen in de VS komt nu uit op 174.684.