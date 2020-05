Rutte: "Er zijn drie scenario's. We kunnen het virus zijn gang laten gaan, maar dan waren er volgens de modellen bijvoorbeeld 23.000 mensen in het ziekenhuis beland. We hadden ook in lockdown kunnen gaan tot er een vaccin is, maar dat is onhaalbaar want dat kan nog jaren duren. We kiezen voor de derde optie, door te controleren en te sturen op of de ziekenhuizen het aankunnen. Naarmate het virus langer onder ons blijft, blijven er besmettingen, ziekenhuisopnamen en doden. We kunnen Nederland niet blijvend afsluiten. Een bijeffect van ons maximale controleren is dat er langzaam groepsimmuniteit opgebouwd wordt. Dat is niet het doel op zich, maar wel iets dat moet gebeuren."