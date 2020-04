Coronadebat Tweede Kamer

D66-fractieleider Rob Jetten ziet een nieuwe paradox. "We verlangen allemaal terug naar echt contact met vrienden, maar dat gaat niet van de een op de andere dag." Hij wil van het kabinet een routekaart.



Ook vraagt hij aandacht voor studenten die in de knel komen doordat ze geen bijbaan meer hebben en voor de kunst- en cultuursector. Voor die laatste groep heeft het kabinet al een steunpakket aangekondigd.



SP'er Marijnissen maakt zich zorgen over de zorg buiten de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Er is volgens haar sprake van "een stille ramp". Er is vooral behoefte aan beschermingsmateriaal. Ze hekelt de opmerking van minister De Jonge dat er wel genoeg materiaal is. "Waar was hij met zijn hoofd?", vraag de SP-leider zich af.



PvdA-leider Lodewijk Asscher wil "centrale regie" bij het beschermen van zorgmedewerkers. "In vier op de zes verpleeghuizen is inmiddels iemand besmet met corona. Hoe gaan we die kwetsbare ouderen en de medewerkers beschermen?"