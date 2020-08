De Jonge: "De vrijheden gingen gepaard met een grote verantwoordelijkheid om ons aan de basisregels te houden. Om onze kwetsbaren te beschermen en mensen in de zorg te ontlasten. We weten, anders dan in maart, waar het virus zit en waar het toeneemt. Dat ging de afgelopen weken steeds sneller. Regio's als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag geven reden tot zorg. De verspreiding vindt plaats in groepjes, en zo ontstaan brandhaarden. Die vuurtjes kunnen we dankzij het bron- en contactonderzoek ook snel weer doven, in tegenstelling tot in maart. Maar geen misverstand: er is reden tot zorg. Omdat we maart nog scherp op het netvlies hebben, moeten we de discipline hervinden."