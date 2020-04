'In crisis maken we ongetwijfeld fouten'

Premier Rutte gaat in op de situatie in de verpleeghuizen. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de sterfte onder ouderen als gevolg van het coronavirus alarmerend is gestegen. "De cijfers zijn zeer ernstig", zegt de premier. Volgens de experts van het Outbreak Management Team hebben de tekorten aan testen en beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel in de verpleeghuiszorg een rol gespeeld bij het hoge sterftecijfer. Rutte erkent dat er "ongetwijfeld fouten gemaakt" zijn. "In crisis maken we fouten."