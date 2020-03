Tot nu toe is het coronavirus niet aangetroffen in het Nederlandse drinkwater, meldt het RIVM op Twitter . Het RIVM benadrukt dat in Nederland strenge regels gelden om de veiligheid van drinkwater te beschermen. Daarbij wordt rekening gehouden met virussen.Het coronavirus is wel aangetroffen in Nederlands rioolwater. Experts achten de kans klein dat het virus zich via rioolwater in Nederland verspreidt. Wel kunnen rioolwateranalyses nuttige informatie over het virus bieden, schreef Follow the Money woensdag. Eerder werden onder meer het mazelen- en poliovirus in Nederlands rioolwater aangetroffen. Medewerkers van afvalbedrijven zijn volgens het RIVM beschermd tegen het virus als ze zich houden aan de hygiënevoorschriften