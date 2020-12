Rutte niet in quarantaine na positieve test Macron

Briefstemmen voor Tweede Kamer kan alleen voor 70-plussers

Stemmen per post bij de komende Tweede Kamerverkiezingen blijft voorbehouden aan mensen van 70 jaar en ouder. Verscheidene partijen in de Tweede Kamer zouden die mogelijkheid ook graag bieden aan jongere mensen die door het coronavirus wegens een kwetsbare gezondheid liever niet naar het stemlokaal gaan, maar volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is dat niet uitvoerbaar en niet wenselijk.



Van 70-plussers staat volgens Ollongren wel vast dat zij meer risico lopen ernstig ziek te worden door het coronavirus. Die groep is daarnaast makkelijk af te bakenen, zegt zij. "Je bent 70 of niet, dat is heel duidelijk". Maar verder is volgens de minister "niet objectief vast te stellen" wie nog meer kwetsbaar zijn. "Dan zou je het voor iedereen in principe mogelijk moeten maken." Er is gewoonweg te weinig tijd om dat nog te regelen, stelt ze.



Daar komt bij dat briefstemmen echt "een noodgreep" is, zegt Ollongren. "We willen dat de opkomst niet lager wordt door het virus. Daardoor accepteren we op sommige onderdelen iets meer risico". Het is de bedoeling dat mensen helemaal vrij, zelfstandig en zonder beïnvloeding hun stem uitbrengen. In een stembureau is dat te controleren, bij stemmen per post niet. Ollongren vindt dat onder deze omstandigheden "een te accepteren risico", maar niet op nog grotere schaal.