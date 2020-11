Rutte: meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers

Suriname laat vanaf maandag weer buitenlandse reizigers toe

Ook reizigers die niet in Suriname wonen of de Surinaamse nationaliteit hebben, mogen vanaf maandag weer naar het Zuid-Amerikaanse land reizen. Het aantal reizigers is echter wel beperkt tot een maximum van zo'n vijfhonderd per week. Dat heeft de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering vrijdagavond bekendgemaakt.



Vanwege de COVID-19-situatie was het Surinaamse luchtruim sinds 14 maart van dit jaar gesloten voor iedereen die niet in Suriname woont of de Surinaamse nationaliteit heeft.



Vanwege de verbeterde situatie rond het coronavirus in Suriname en de naderende feestdagen die kunnen zorgen voor wat extra geld voor de Surinaamse ondernemers, heeft de regering tot verruiming besloten, zo meldt minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme aan ANP. Ook alle relevante betrokken partijen zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels zijn bij het besluit betrokken.



De mensen die Suriname willen bezoeken kunnen niet zomaar het land in. Alleen reizigers die een negatieve coronatest kunnen overhandigen en voor tien dagen een quarantaineplek in Suriname hebben geregeld, worden toegelaten. Deze voorwaarden golden ook de afgelopen weken al. Mensen die niet in Suriname wonen of Surinaamse wortels hebben moeten ook een een reisverzekering met Covid-19-dekking kunnen overleggen.