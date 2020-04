Persconferentie vanavond te volgen op NU.nl

Vanavond om 19.00 uur volgt de belangrijke persconferentie van premier Mark Rutte over de coronamaatregelen. Eerder vandaag is het advies van het Outbreak Management Team (OM) al naar buiten gekomen. Dit advies gaat vooral over of en wanneer de scholen weer open kunnen. Basisscholen kunnen volgens het advies na de meivakantie weer deels beginnen met lesgeven aan bijvoorbeeld halve klassen. Hierbij wordt ook nauw gemonitord hoe het gaat in Scandinavische landen, waar het onderwijs al is hervat.



Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op de hervatting van fysiek onderwijs een maand na de opening van de basisscholen. Dat kan alleen als zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op de basisscholen hebben voorgedaan en als het reproductiegetal (de hoeveelheid mensen die een coronapatiënt gemiddeld besmet) rond of onder de één blijft.



Voor individuele topsporters komt er mogelijk versoepeling, maar dat geldt niet voor teamsporters. Dat komt doordat nog nader onderzocht moet worden of er druppelwolken (met hierin mogelijk het virus) in de lucht blijven hangen.



Rutte heeft overigens de verwachtingen al wel getemperd door te zeggen dat veel van de maatregelen langer zullen blijven gelden. Het OMT zegt hierover dat het coronabeleid zal moeten worden voortgezet tot er een vaccin is of tot er een behandelmethode is die ervoor zorgt dat COVID-19-patiënten korter in het ziekenhuis hoeven te blijven. "De verwachting is nu dat het nog minstens een jaar en mogelijk langer zal duren tot dit het geval is."



Vanavond om 19.00 uur kun je op NU.nl live volgen wat er gezegd wordt, zowel via een livestream als een liveblog.