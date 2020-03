Rutte over strandgangers: 'Asociaal. Dat moet stoppen'

Rutte, Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn zijn bij de persconferentie aanwezig.



Er wordt volgens Rutte "met man en macht" gewerkt om coronapatiënten vanuit Noord-Brabant naar andere provincies over te brengen.



De premier wijst nógmaals op het belang om de 1,5 meter afstand te houden. "Vooral tegen de jonge mensen: ook jullie lopen risico's. En nog steeds kun je anderen aansteken, ook de kwetsbare ouderen."



De meesten houden zich aan de afspraken om afstand te houden. "De boodschap is bij heel veel mensen geland. Hulde! Maar helaas geldt het niet bij iedereen." Rutte was zeer verbaasd over de beelden van overvolle stranden. "Dat is asociaal. Dat moet stoppen."



Daarom worden de regels nog verder aangescherpt.