Rutte: "We zijn gewend om onze mening te geven in dit land. Dat is na de presentatie van de routekaart ook volop gebeurd. Het is ook logisch dat mensen gaan vergelijken, zoals tussen beroepsgroepen. In de besluitvorming kijken we niet alleen naar specifieke groepen, maar ook naar het grotere geheel. Elke versoepeling betekent meer drukte. Daarom kan niet alles tegelijk open. Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde. Niet alles is in beton gegoten, we staan open voor overleg. Flexibiliteit is en blijft nodig."