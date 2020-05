Positieve test wordt telefonisch of via webportal gemeld

Als de test negatief is, krijgt de geteste persoon een appje of sms'je. Als de uitslag positief is, hoort de besmette persoon dat telefonisch en op termijn via de webportal. "Vervolgens gaan we met de betrokken patiënt in gesprek. Dat doen we telefonisch en als het nodig is fysiek", aldus De Gouw. "We proberen na te gaan met welke huisgenoten u woont en met wie u contact heeft gehad."



Die vragen worden voor een deel door de GGD zelf gesteld en deels door een landelijk callcenter dat onder verantwoordelijkheid van de GGD gaat werken.