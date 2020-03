Eerste twee besmettingen met coronavirus in de provincie Groningen

In de provincie Groningen is maandag bij twee mensen het COVID-19-virus geconstateerd. Dit zijn de eerste besmettingen in de enige Nederlandse provincie die nog vrij van besmettingen leek. Het gaat volgens de GGD Groningen om een 21-jarige studente uit de gemeente Groningen die eind februari in Noord-Italië is geweest. De GGD Groningen zegt dat de studente niet naar college is geweest in de periode dat ze besmettelijk was.



Ook een 62-jarige vrouw in de gemeente Pekela is besmet. Het is nog niet duidelijk hoe zij het virus heeft gekregen.