De Jonge: "De laatste persconferentie van Bruno Bruins sloot hij af met 'let een beetje op elkaar'. Wat hem nu is overkomen, is een wake-upcall voor ons als kabinet. Dat geldt voor iedereen, in het kabinet, op de departementen. We kunnen het ons niet veroorloven als we allemaal omvallen. Deze crisis kan heel lang duren en wordt waarschijnlijk een marathon. Maar naast het kabinet hebben we alle zeventien miljoen mensen in Nederland nodig."