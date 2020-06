WHO meldt dagrecord van ruim 183.020 besmettingen in 24 uur

De gezondheidsorganisatie WHO meldt een recordstijging van het aantal besmettingen in de afgelopen 24 uur. Wereldwijd werden in totaal 183.020 nieuwe besmettingen gemeld. Het vorige dagrecord werd op 18 juni gemeld en bedroeg 181.232 besmettingen.



116.000 hiervan werden in Noord- en Zuid-Amerika geconstateerd, blijkt uit een rapportage van de WHO. Wereldwijd staat het totale aantal besmettingen momenteel op 8,7 miljoen tegenover 461.000 sterfgevallen.