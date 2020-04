Veel meer mensen overleden in verpleegtehuizen dan aanvankelijk geregistreerd

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, meldt dat er in verpleegtehuizen veel meer mensen zijn besmet met en overleden aan de gevolgen van het coronavirus dan aanvankelijk is geregistreerd. Uit onderzoek bij ongeveer de helft van het aantal bewoners blijkt dat 1.979 ouderen het virus hebben of hadden.



Bij 908 ouderen is het virus met een test vastgesteld en bij de overige 1.071 is sprake van een vermoedelijke besmetting. 281 van hen zijn inmiddels overleden en 124 hersteld. De aantallen zijn hoger dan die van het RIVM, omdat dit instituut een besmetting alleen registreert als die met een test is vastgesteld.



"Deze nieuwe cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we met z'n allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen", zegt Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen. "We kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen explosief toeneemt.