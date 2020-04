New Yorkse gouverneur ziet positieve ontwikkelingen ondanks recordaantal doden

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, ziet positieve ontwikkelingen, hoewel het dodental in de stad nog altijd snel oploopt. In de afgelopen 24 uur zijn 731 sterfgevallen gemeld en dat is tot nu toe de grootste stijging van het aantal overleden coronapatiënten in New York. Het totale aantal doden sinds de uitbraak van het virus staat op 6.489. "Er is vandaag weer veel leed voor de New Yorkers", zei Cuomo tijdens een persconferentie.



Cuomo is echter positief gestemd, omdat het aantal ziekenhuisopnames afvlakt. "Social distancing werkt, zo zien we in de cijfers. De New Yorkers zorgen ervoor dat de lijn steeds vlakker wordt."