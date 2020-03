Hoe denken andere landen over maatregelen?

De meeste Nederlanders hebben vertrouwen in de aanpak van het kabinet in strijd tegen het coronavirus, bleek eerder uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos. Maar hoe denken ze er in het in het buitenland over?



In landen als China (61 procent), Canada (59 procent), Italië (57 procent) en Frankrijk (56 procent) heeft een groot deel van de bevolking vertrouwen in social distancing, blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos. In Nederland ligt dit vertrouwen met 40 procent een stuk lager. Ook in Japan, India, Mexico en Brazilië heeft minder dan de helft van de inwoners vertrouwen in social distancing.



Ipsos vroeg de deelnemers uit verschillende landen ook of zij vinden dat de grenzen van hun land gesloten moeten blijven tot het coronavirus is bestreden. In Canada (87 procent), Brazilië (86 procent), Italië (83 procent) en Australië (83 procent) is de bevolking het met deze stelling eens. In Nederland vindt 58 procent dit juist een onnodige maatregel.