Noord-Korea voert strengere coronamaatregelen in

Noord-Korea voert rond hoofdstad Pyongyang strengere coronamaatregelen in. Staatsmedia spreken volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap over preventieve maatregelen om het "kwaadaardige virus" buiten de deur te houden. Noord-Korea heeft nog geen besmettingen gemeld.



Reizigers die via een westelijk gebied naar Pyongyang gaan, moeten hun temperatuur laten controleren. Ook moeten goederen in loodsen worden gedesinfecteerd. Artsen in een district in het zuiden van Pyongyang moeten dagelijks gaan controleren of inwoners ziekteverschijnselen hebben die kunnen wijzen op een besmetting, zoals koorts of ademhalingsklachten.



Hoewel de autoriteiten in de geïsoleerde dictatuur officieel nog geen melding hebben gemaakt van coronabesmettingen, zouden in het land wel honderden mensen in quarantaine zitten. Staatsmedia hadden eerder al gemeld dat openbare gebouwen (zoals restaurants) in Pyongyang voorlopig de deuren gesloten moeten houden. Ook zou de bewegingsvrijheid van inwoners van de hoofdstad worden beperkt.



De economische problemen in Noord-Korea lijken volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst te verslechteren door de wijze waarop het coronavirus wordt bestreden. De dienst zou vorige maand aan Zuid-Koreaanse parlementariërs hebben gemeld dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "irrationele maatregelen" lijkt te nemen. Zo zouden de visserij en zoutwinning zijn opgeschort, omdat de Noord-Koreanen vrezen dat het coronavirus in het zeewater zit.