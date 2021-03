Russen huiverig voor coronavaccinatie

In de afgelopen 24 uur zijn er met 7.513 positieve coronatests 1.300 minder nieuwe besmettingen geturfd dan de dag ervoor. Zaterdag waren er nog 8.800 geteld, het grootste aantal in een etmaal sinds begin januari.Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen gemiddeld 7.308 nieuwe gevallen per dag geregistreerd.Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag voor de vierde opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met COVID-19 is nu 2.248, dat zijn er tien meer dan zaterdag. Op de intensive care liggen 655 coronapatiënten, twaalf meer dan een dag eerder.Bekijkde actuele coronacijfers in zes grafieken.