Het belangrijkste coronanieuws van zaterdag 11 april



Nederland:

- De veiligheidsregio's zijn over het algemeen tevreden over hoe de maatregelen tegen het coronavirus vandaag zijn nageleefd. Ook in de natuurgebieden was het rustig. Wel zijn er nog zorgen over jongeren, die regelmatig in groepen bijeenkomen.

- NS-conducteurs op het traject Rotterdam-Amsterdam hebben vanmiddag twee treinen opgeheven omdat er te veel reizigers in zaten. Zo konden passagiers geen 1,5 meter afstand houden, maar niemand wilde vrijwillig de trein verlaten.

- Vanaf maandag geldt er een nieuw verdeelmodel voor mondkapjes: ze worden voortaan op basis van besmettingsrisico voor zorgverleners verdeeld. Tot nu toe kregen ziekenhuizen de meeste mondmaskers, terwijl ook verpleeghuizen ze hard nodig hebben.

- Er liggen vrijwel evenveel coronapatiënten op intensive care als gisteren: 1.391. Dat is een stijging van slechts zeven personen.

- Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is vandaag met 132 kleiner dan vorige week zaterdag (164). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (189) is bovendien veel kleiner dan een week geleden (336).

- Het kabinet vraagt bedrijven en deskundigen mee te denken over apps in de strijd tegen het coronavirus. Tot dinsdag 12.00 uur kunnen voorstellen worden ingediend.



Buitenland:

- In België zijn in de afgelopen 24 uur 327 doden gerapporteerd als gevolg van het coronavirus, een triest record. Daarmee komt het totaal aantal doden bij onze zuiderburen nu op 3.346.

- In New York blijven de scholen voor de rest van het schooljaar gesloten, meldt burgemeester Bill de Blasio. New York is momenteel het epicentrum van de mondiale coronacrisis. De stad telde al zeker 7.844 coronadoden.

- Italië is niet langer het land met de meeste geregistreerde doden als gevolg van het coronavirus. Dat is nu de Verenigde Staten met 19.666 doden. Italië volgt met 19.468 sterfgevallen.

- Narendra Modi, de minister-president van India, heeft de lockdown in zijn land voor onbepaalde tijd verlengd. India ging 24 maart in een lockdown, die komende dinsdag afgelopen zou zijn.

- Spanje heeft in de afgelopen 24 uur 510 doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Dat is de kleinste stijging sinds 23 maart, bijna drie weken geleden.

- Het dodental in Iran is gestegen naar 4.357, een stijging van 125 ten opzichte van gisteren. Daarmee lijkt het aantal nieuwe doden zich al een paar dagen te stabiliseren en zelfs iets te dalen, net als het aantal nieuwe besmettingen.