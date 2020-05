Aantal sterfgevallen in Duitsland neemt af

In Duitsland zijn 101 nieuwe sterfgevallen gemeld, maakt het Robert Koch-Institut (RKI) donderdag bekend. Ten opzichte van gisteren is het aantal nieuwe sterfgevallen afgenomen. Toen werden nog 116 overlijdens gemeld. In totaal zijn nu 7.634 personen in het land overleden aan COVID-19.



Het aantal bevestigde besmettingen in Duitsland nam met 798 toe tot 171.306. Hoewel het aantal nieuwe sterfgevallen lijkt af te nemen, worden meer nieuwe besmettingen geconstateerd. Zo werden dinsdag 933 nieuwe besmettingen gemeld.



Het is onduidelijk waardoor het aantal nieuwe besmettingen toeneemt, maar kan mogelijk worden verklaard doordat er meer getest wordt of dat meer mensen besmet raken nu de coronamaatregelen in het land zijn versoepeld.