HelloFresh is in het tweede kwartaal dankzij de coronacrisis flink gegroeid. De omzet is vergeleken met een jaar eerder met 122 procent gestegen tot 972,1 miljoen euro. Het aantal bestellingen is meer dan verdubbeld tot 18,1 miljoen."De groei van de afgelopen maanden is uitzonderlijk, omdat zowel nieuwe als bestaande klanten voor HelloFresh hebben gekozen als oplossing voor thuis koken", zegt medeoprichter en CEO van HelloFresh Dominik Richter. In totaal heeft HelloFresh nu 4,18 miljoen klanten, waar dat er in het tweede kwartaal van 2019 nog 2,41 miljoen waren. Het bedrijf is actief in meerdere Europese landen en in de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland.