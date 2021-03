Rusland komt coronavaccin voor dieren

Ontlast de ziekenhuizen door alle zestigplussers zo snel mogelijk één dosis van het coronavaccin te geven. Die oproep doen intensivecarebaas Diederik Gommers en voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) inHet zijn vooral patiënten uit deze leeftijdscategorie die op dit moment in het ziekenhuis belanden, leggen Kuipers en Gommers uit. "Uit een Schotse studie blijkt dat als je de eerste prik gezet hebt, je al 90 procent minder kans hebt om naar het ziekenhuis te gaan! Dát is het doel", aldus Gommers in de krant. Het RIVM en de politiek houden op dit moment nog vast aan het geven van twee prikken binnen een bepaalde tijdsperiode, maar dat kan volgens de experts ook op een later moment gebeuren.Zo'n één-prikstrategie is volgens de experts onder meer effectief gebleken in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is de nood is hoog en er is haast, benadrukken Kuipers en Gommers. "De voorspellingen zijn dat we eind april op het randje van de ziekenhuiscapaciteit zitten."