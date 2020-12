Rusland bezig met coronavaccin voor dieren

Eerste coronavaccins in VS gereed voor distributie

De eerste coronavaccins van Pfizer worden zaterdag gereedgemaakt om te worden gedistribueerd vanaf het bedrijf in de Amerikaanse staat Michigan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie verspreidt ze in samenwerking met agentschappen van het ministerie van Volksgezondheid over faciliteiten in de Verenigde Staten, aldus Pfizer.



In een week tijd worden naar verwachting ongeveer 3 miljoen doses van het vaccin van Pfizer en BioNTech gedistribueerd, meldde The New York Times eerder. Die zijn volgens de krant bedoeld voor zorgpersoneel en bewoners van verpleeghuizen. Het middel zal gratis worden verstrekt.



Maandag worden de eerste mensen in de VS gevaccineerd met het middel van Pfizer-BioNTech. "De verwachting is dat maandag het vaccin op 145 plekken aankomt, op nog eens 425 andere plekken op dinsdag en de laatste 66 plekken op woensdag; waarmee de eerste lading van het Pfizer-BioNTech is verspreid", aldus de verantwoordelijke man voor het uitrollen van de vaccinatiecampagne, generaal Gus Perna.