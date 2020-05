Opnieuw meer nieuwe besmettingen in Duitsland

In Duitsland is het aantal nieuw gemelde besmettingen opnieuw toegenomen. Het Robert Koch-Institut meldt donderdag 1.284 nieuwe besmettingen, terwijl dit er woensdag nog 947 waren en dinsdag 685. Het totaal komt daarmee op 166.091 te staan.



Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen is donderdag 123 en het totaal stijgt daarmee naar 7.119. Dit is minder dan een woensdag, toen er 165 nieuwe sterfgevallen werden gemeld. In Duitsland is sinds begin april sprake van een dalende trend omtrent het aantal mensen dat dagelijks overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Die daling gaat in golfbewegingen, zo kwam ook vorige maand drie keer een toename voor na een periode waarin het aantal sterfgevallen dagelijks afnam. De reden voor de stijging van dinsdag is onduidelijk.