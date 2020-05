Recordaantal nieuwe besmettingen in Brazilië gemeld

Woensdag zijn meer dan 11.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Brazilië. Het is het grootste aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van de coronauitbraak in het land. Er zijn nu 188.385 bevestigde besmettingen bekend in Brazilië.



Het aantal nieuwe sterfgevallen nam wel af ten opzichte van gisteren, toen het grootste aantal sterfgevallen sinds de uitbraak van het COVID-19-virus werd gemeld. Er werden woensdag 749 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, dinsdag waren dit 881. Het dagelijkse dodental in Brazilië is al enkele tijd aan het toenemen: in totaal zijn nu meer dan 12.000 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het virus.