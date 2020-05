Finland versoepelt maatregelen, einde noodtoestand in Bulgarije

In navolging van veel andere Europese landen gaat Finland de coronamaatregelen versoepelen. Restaurants mogen weer open en vanaf 1 juni gaat ook het slot van de bibliotheken en sportcomplexen. In Bulgarije is er eveneens reden voor hoop. Het Oost-Europese land gaat de noodtoestand, die op 13 maart werd afgeroepen en nog tot 13 mei loopt, niet verlengen. Dat betekent onder meer dat er straks geen reisverbod meer geldt in Bulgarije.