Ruim 53.000 sterfgevallen in Mexico

Situatie in Australische deelstaat lijkt te stabiliseren

In de Australische deelstaat Victoria lijkt te stabiliseren, nadat het aantal nieuw gemelde besmettingen dinsdag opnieuw relatief laag is. In de afgelopen 24 uur kwamen er 331 nieuwe besmettingen en 19 sterfgevallen bij, vergeleken met 322 besmettingen en ook 19 sterfgevallen op maandag.



Victoria is de op een na dichtstbevolkte staat van Australië. De stad Melbourne ging halverwege juli in lockdown nadat een tweede golf besmettingen opdook, met op 5 augustus de piek van 725 besmettingen.



In heel Australië zijn momenteel ongeveer 22.000 besmettingen en 332 sterfgevallen bekend als gevolg van het coronavirus.