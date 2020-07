Ruim 13 miljoen besmettingen wereldwijd

In een week tijd is het aantal coronabesmettingen wereldwijd met bijna 1 miljoen toegenomen naar 13.026.225, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. De meeste besmettingen zijn vastegesteld in de Verenigde Staten, Brazilië en India.



De WHO waarschuwde eerder op maandag dat het coronavirus nog veel erger kan worden. "Als ik eerlijk ben, dan gaan veel landen de verkeerde kant op", zei WHO-hoofd Tedros Adhanom Grebreyesus. "En dan blijft het coronavirus publieke vijand nummer één."