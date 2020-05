IJsland stelt dicht bij volledig herstel te zijn

Volgens de regering van IJsland is het land de uitbraak van het coronavirus bijna volledig te boven gekomen. In een verklaring stelt het IJslandse kabinet dat 97 procent van de besmette patiënten inmiddels is hersteld en dat er in de afgelopen week maar twee besmettingsgevallen bij zijn gekomen.



De maatregelen zullen in de komende tijd langzaam afgebouwd worden. "We zijn aangenaam verrast door de snelle afname van de pandemie in IJsland. We moeten echter wel waakzaam blijven, zodat het risico op een tweede golf geminimaliseerd wordt", zo valt te lezen in de verklaring.