De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) verwacht dat zijn coronavaccin in maart beschikbaar zal zijn. Nog deze maand, of uiterlijk begin februari, denkt het bedrijf gegevens over de efficiëntie te kunnen delen. Dat zei het hoofd van de wetenschapsdivisie, Paul Stoffels, tegen persbureau Reuters.Het vaccin van J&J werd ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Stoffels zei dat het doel is om eind dit jaar 1 miljard vaccins geleverd te hebben. Het middel van J&J bestaat in tegenstelling tot andere coronavaccins uit één dosis. Voor de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna moeten twee doses worden geïnjecteerd, met daartussen enkele weken.Eerder op woensdag schreefdat J&J met productievertragingen kampt. Daardoor kan het bedrijf mogelijk niet voldoen aan de beloofde leveringen aan de Amerikaanse overheid dit voorjaar. In april zou de farmaceut meer dan 60 miljoen doses van zijn coronavaccin moeten leveren aan de Amerikaanse overheid.Een en ander is nog wel afhankelijk van goedkeuringen. J&J zou verder in februari om goedkeuring kunnen gaan vragen voor het vaccin bij het Europese medicijnbureau EMA. EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) zou dat hebben gezegd. De Europese Commissie heeft 200 miljoen doses besteld van het vaccin, met een optie op nog eens 200 miljoen.Het middel van J&J wordt in de VS, Europa, India en Zuid-Afrika geproduceerd. Volgens Stoffels is het nog iets te vroeg om over productie-aantallen in de komende maanden te praten.