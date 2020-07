Roemenië verbiedt coronapatiënten uit ziekenhuis te vertrekken

Coronapatiënten mogen niet langer tegen medisch advies in het ziekenhuis uitlopen of behandeling weigeren dankzij een nieuwe wet die vandaag in Roemenië ingaat. Het Roemeense kabinet had dit eerder geregeld via decreten, maar die waren door het Hooggerechtshof op 2 juli ongeldig verklaard. Volgens het Hof moesten de decreten via een wet door het parlement goedgekeurd worden. Een meerderheid van het parlement stemde maandagavond voor de nieuwe wet.



Zo'n 972 patiënten hebben in Roemenië het ziekenhuis verlaten tussen 2 en 20 juli, ondanks medisch advies om daar te blijven, blijkt uit maandag gepubliceerde gegevens. Gezondheidsminister Nelu Tataru verwacht dat het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in de komende dagen boven de duizend uit zal komen.