Meerdere dieren in Amerikaanse dierentuin besmet geraakt

In de Bronx Zoo in New York blijken meerdere dieren met het coronavirus besmet te zijn geraakt. Het gaat om vijf tijgers en drie leeuwen. Bij één van de tijgers werd het virus al eerder deze maand vastgesteld. Deze tijger is besmet door een verzorger. De verzorger heeft waarschijnlijk ook de andere dieren besmet. De meeste dieren vertonen symptomen, maar maken het volgens de dierentuin verder goed.



Gisteren bleken ook twee katten in New York besmet te zijn geraakt. Dit zijn de eerste huisdieren waarbij het virus is geconstateerd. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is er geen bewijs dat huisdieren het virus kunnen overdragen op mensen. Daarom worden op dat vlak geen maatregelen genomen.