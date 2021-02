'Honger neemt fors toe in Midden-Amerika'

Het aantal mensen dat honger lijdt in El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua is in de afgelopen twee jaar bijna verviervoudigd, zo waarschuwen de Verenigde Naties. Midden-Amerika heeft behalve de coronapandemie ook meerdere natuurrampen te verwerken gehad en worstelt met een zware economische crisis.



De laatste data van het VN-Wereldvoedselprogramma laten zien dat in de vier landen bijna 8 miljoen mensen honger lijden. Dat waren er in 2018 nog zo'n 2,2 miljoen. "De coronacrisis had al flink wat voedsel voor de meest kwetsbaren van de markt doen verdwijnen toen de orkanen Eta en Iota het nog zwaarder maakten", aldus regiodirecteur van het voedselprogramma Miguel Barreto.



De hongersnood is met name sterk in de 'droge corridor', een deel van Centraal-Amerika waar de laatste jaren sprake is van een sterke droogte als gevolg van klimaatverandering. Volgens het Wereldvoedselprogramma is zo'n 15 procent van de Midden-Amerikanen die door de VN zijn bevraagd van plan te immigreren, bijna het dubbele van het percentage dat in 2018 dergelijke plannen had.