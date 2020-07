Ook recordaantal dagelijkse besmettingen en doden in Californië

De Amerikaanse staat Californië meldt op woensdag een recordaantal dagelijkse besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus.



Op één dag zijn er 12.112 nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd, wat het totaal volgens een telling van persbureau Reuters op 421.500 brengt. Daarmee is Californië de zwaarst getroffen staat geworden van de Verenigde Staten. De staat passeert New York dat in totaal 413.500 besmette gevallen telt.



In Californië zijn op woensdag 159 coronadoden gemeld. Ook dit is een dagelijks record voor de staat.



In heel de VS zijn voor de tweede dag op rij meer dan elfhonderd mensen overleden aan de gevolgen van het virus, wat het totaal aantal doden in het land op ruim 143.000 brengt.