Tijdens de coronacrisis werd er in Amsterdam flink minder drugs gebruikt, schrijft de. Oorzaak: het ontbreken van toeristen in de stad en het sluiten van clubs en cafés. Wateronderzoeksinstituut KWR verrichte metingen in het rioolwater van de steden Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven.XTC werd in maart de helft minder gebruikt in Amsterdam, het gebruik van cocaïne daalde met een kwart ten opzichte van vorig jaar. In zowel Utrecht als de regio Eindhoven werden beide drugs in gelijke mate aangetroffen in het rioolwater.Het is echter nog maar de vraag of het verminderde drugsgebruik heeft standgehouden: het instituut heeft de metingen van 18 tot 24 maart verricht, de eerste week van de gedeeltelijke lockdown in ons land.